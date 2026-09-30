عن رحلة "فلاي دبي".. ماذا قال نتنياهو وكاتس؟

قال إن أحد طياري رحلة "فلاي دبي" التي حُوِّل مسارها إلى يوم الأربعاء، طعن الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة.