الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران ونؤكد التضامن التام إلى جانب المملكة

عاجل
📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
تابعوا المسلسل الكوري "الطبيب الرومانسي" وشاركونا رأيكم فيه عبر مسح الـ QR code الظاهر على الشاشة، لفرصة ربح 500 دولار
تابعوا المسلسل الكوري "الطبيب الرومانسي" وشاركونا رأيكم فيه عبر مسح الـ QR code الظاهر على الشاشة، لفرصة ربح 500 دولار
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:12
بلدية بيروت تنظّم أوقات رمي النفايات وتحميل البضائع في الحمرا
08:02
بعد تقرير الجديد عن الشاب المكبّل.. سلسلة توقيفات
06:53
بعد اعلان وزير الطاقة "الاعتكاف".. برأيك هل تستجيب الحكومة وتتحسن التغذية الكهربائية؟ (شارك في التصويت)
06:21
الشيك كان خيالي؟".. علي ياسين يواجه ملحم زين والأخير يفضح فناناً لبنانيا حاربه ورفض وجوده
06:09
إخلاء مبنى في كفررمان بعد اتصال مريب.. ماذا تبيّن؟
الشرق الأوسط و العالم
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران ونؤكد التضامن التام إلى جانب المملكة
2026-10-06 | 07:12
A-
A+
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران ونؤكد التضامن التام إلى جانب المملكة
مقالات ذات صلة
مجلس التعاون الخليجي: ندين الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي استهدفت مطاري جازان ونجران بالسعودية
وزارة الخارجية: ندين استهداف "الحوثيين" محطةً للكهرباء في المدينة المنوّرة ونؤكد تضامننا مع المملكة ووقوفنا إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات استهدافات جماعة الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران ونؤكد التضامن التام إلى جانب المملكة
الشرق الأوسط و العالم
العامة
لمجلس
وزراء
الداخلية
العرب:
الاعتداءات
الحوثية
الإرهابية
مطاري
جازان
ونجران
ونؤكد
التضامن
التام
المملكة
العودة الى الأعلى
عملية "فجر اليمن" مستمرة.. والقوات الحكومية تتقدم من 3 محاور
سانا: وصول الرئيس أحمد الشرع الى السعودية في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط و العالم
12:19
📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:19
📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:17
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
12:17
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
12:03
ترامب: ما يحدث في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا فيما مضى
12:03
ترامب: ما يحدث في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا فيما مضى
يحدث الآن
الشرق الأوسط و العالم
12:19
📺 من يرسم أمن الجنوب؟ (التفاصيل في النشرة المسائية)
الشرق الأوسط و العالم
12:17
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط
أخبار لبنان
12:17
إدارة معلومات الطاقة الأميركية: تحسن حركة العبور من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط
اخترنا لكم
أخبار لبنان
10:11
من الهند الى أوروبا مروراً بلبنان.. مرفأ بيروت على خريطة الممرات الاقتصادية
الشرق الأوسط و العالم
08:53
عملية "فجر اليمن" مستمرة.. والقوات الحكومية تتقدم من 3 محاور
أخبار لبنان
08:23
الرئيس بري "يتمشى" في الجنوب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:07
سانا: وصول الرئيس أحمد الشرع الى السعودية في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
2026-09-14
فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!
2026-08-04
جولة مفاوضات جديدة في روما.. التفاصيل مع مراسل الجديد من بعبدا
2026-07-29
مراسل الجديد: قصف مدفعي متقطع يستهدف تلة علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا
2026-08-14
بري يستقبل السفير الاميركي والجنرال كليرفيلد .. التفاصيل مع مراسل الجديد
2026-10-05
بوتوكس وحقن منتهية الصلاحية.. إقفال صالون تجميل في زحلة
بالفيديو
بالفيديو
09:40
بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يشقّ طريقًا نحو نهر زوطر
09:26
"عقيدة الضاحية والقوة المفرطة".. منافس نتنياهو في الانتخابات | شاهد الفيديو
06:13
الحدث- الحلقة الكاملة- 06-10-2026
04:42
مؤتمر صحافي لوزير الطاقة جو صدي
04:31
كاميرا مراقبة توثق عملية تشليح في الضاحية (شاهد الفيديو)
14:19
جبهة اليمن تشتعل.. قوات الحكومة تستعيد المبادرة (تقرير)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
أخبار لبنان
00:06
شبح النزوح يعود.. وارتفاع الطلب على الشقق! (النهار)
أخبار لبنان
00:06
شبح النزوح يعود.. وارتفاع الطلب على الشقق! (النهار)
أخبار لبنان
23:54
ضربات واغتيالات.. مخاوف من عملية إسرائيلية في لبنان (اللواء)
أخبار لبنان
23:54
ضربات واغتيالات.. مخاوف من عملية إسرائيلية في لبنان (اللواء)
الشرق الأوسط و العالم
00:38
الذهب يتراجع.. كم سجّل سعره؟
الشرق الأوسط و العالم
00:38
الذهب يتراجع.. كم سجّل سعره؟
أخبار لبنان
08:23
الرئيس بري "يتمشى" في الجنوب
أخبار لبنان
08:23
الرئيس بري "يتمشى" في الجنوب
الشرق الأوسط و العالم
02:44
"رفع حالة التأهب والاستعداد لكل الاحتمالات".. بيان لكاتس!
الشرق الأوسط و العالم
02:44
"رفع حالة التأهب والاستعداد لكل الاحتمالات".. بيان لكاتس!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026