عملية "فجر اليمن" مستمرة.. والقوات الحكومية تتقدم من 3 محاور

أفادت "العربية" بانطلاق الثلاثاء، عملية عسكرية لتحرير مديرية الوازعية غرب تعز من سيطرة الحوثيين. وأفادت مصادر عسكرية باشتباكات عنيفة تجري على هذه الاستراتيجية بعد أن تقدمت الحكومية من ثلاثة محاور، مضيفة أن عشرات العناصر الحوثية لاذت بالفرار من جبل المنصورة. تحرك القوات الحكومية يأتي بعد يوم واحد من سيطرتها عبر قوات العمالقة ودرع على ذوباب المشرفة على باب المندب.

وفي التطورات الميدانية، فقد ذكر المركز الإعلامي لمحور تعز بأن نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي قُتلوا وأصيب 150 آخرون، خلال عمليات هجومية نفذتها القواتُ المسلحة في محور تعز مسنودةً بالمقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال ضمن عملية فجر اليمن.



وكان المتحدث المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، قد أوضح بأن الجيش اليمني بدأ تنفيذ عملية "فجر اليمن"، على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية.



وقال إن القوات المسلحة وتحت غطاء جوي مكثف، نفذت عملية "التفاف" للسيطرة على باب المندب، وأن "قوات العمالقة" و"درع " نجحت في السيطرة على باب المندب.



كما قامت القوات الحكومية أيضاً بمحاصرة عناصر من ميليشيات الحوثي في قطاع باب المندب وجزيرة ميون.



وأشار إلى أن القوات الحكومية نجحت في السيطرة على مطار ذو باب وأصبح تحت السيطرة الحكومية كاملاً. وتتحرك لقطع خط إمداد جماعة الحوثيين إلى منطقة ذُوباب بشكل كامل.



من جهتها أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران ونؤكد التضامن التام إلى جانب .