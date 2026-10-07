استهداف مطار عدن بصاروخين ومسيّرات.. وأوامر بالإخلاء

أعلنت شركة تويوتا بكل فخر إطلاق مركبة هايلكس الجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط، مقدّمةً الجيل التاسع من مركبة النقل الخفيف التي حازت ثقة العملاء حول العالم بفضل ما تشتهر به من جودة وقوة تحمّل واعتمادية. وبالاستناد إلى إرث بدأ في عام 1968، ترتقي هايلكس الجديدة بمتانتها الأسطورية مع مستويات أعلى من الراحة، وتحكم أكثر استجابة، وتقنيات أمان متقدمة، وتصميم جديد جريء، لترسّخ مكانتها رفيقاً موثوقاً مدى الحياة يواكب العملاء في مختلف مراحل حياتهم.