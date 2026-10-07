استهداف مطار عدن بصاروخين ومسيّرات.. وأوامر بالإخلاء

وذكرت وكالة "سبأ" عبر حسابها على منصة "إكس" أن «مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة".
من جهته
، أعلن المكتب الإعلامي
لإدارة أمن العاصمة
عدن تعرض المطار
للاستهداف بصاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.
وعقب الاستهداف، أعلنت وزارة النقل اليمنية
إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة، في إجراء احترازي.
كذاك، أفادت قناة
"الإخبارية" السعودية
، في وقت مبكر من الأربعاء، بأن التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
ونقلت القناة عن التحالف قوله إن "العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة
وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية".