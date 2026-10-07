"إرسال أموال ايرانية لحزب الله".. كيف علّقت الخارجية الأميركية؟

رداً على تقرير وكالة "رويترز" الذي أفاد بأن "حزب الله" تلقّى دعمًا ماليًا من لمساعدة النازحين، قال المتحدث الأميركية تومي بيغوت إن "لدى كل الأسباب لترويج روايات من هذا النوع عبر مصادر مجهولة، ويمكنه أن يدّعي ما يشاء، لكن الأموال غير موجودة".

وأضاف بيغوت أن " أُضعف بشكل كبير وتسبّب في معاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء، وهو يحاول الآن حفظ ماء الوجه من خلال روايات زائفة عن تدفقات مالية من ".



وتابع: "صادرات النفط تخضع للحصار، وعملتها تشهد انهيارًا متسارعًا، فيما ينظر النظام باستمرار من خلف كتفه".



وأكد أن "ستواصل خنق الموارد المالية لحزب الله عبر العقوبات، مع دعم قدرة الحكومة الشرعية على إعادة الجنوب".



وقال بيغوت إن "حزب الله لم يجلب سوى المعاناة إلى وإلى الأشخاص الذين يدّعي تمثيلهم. لقد أشعل حربًا بالنيابة عن طهران وقاد إليها، وتسبّب بأضرار بمليارات الدولارات. وحتى لو كانت هذه الدفعة المالية التعويضية موجودة فعلًا، فإنها لن تكون كافية".



وختم بالقول: "في ظل إدارة ترامب، لن يتمكن حزب الله أبدًا من التعافي أو إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية".