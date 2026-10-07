"إرسال أموال ايرانية لحزب الله".. كيف علّقت الخارجية الأميركية؟

وأضاف بيغوت أن "حزب الله
أُضعف بشكل كبير وتسبّب في معاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء، وهو يحاول الآن حفظ ماء الوجه من خلال روايات زائفة عن تدفقات مالية من إيران
".
وتابع: "صادرات النفط الإيرانية
تخضع للحصار، وعملتها تشهد انهيارًا متسارعًا، فيما ينظر النظام الإيراني
باستمرار من خلف كتفه".
وأكد أن الولايات المتحدة
"ستواصل خنق الموارد المالية لحزب الله عبر العقوبات، مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية
الشرعية على إعادة إعمار
الجنوب".
وقال بيغوت إن "حزب الله لم يجلب سوى المعاناة إلى لبنان
وإلى الأشخاص الذين يدّعي تمثيلهم. لقد أشعل حربًا بالنيابة عن طهران وقاد إليها، وتسبّب بأضرار بمليارات الدولارات. وحتى لو كانت هذه الدفعة المالية التعويضية موجودة فعلًا، فإنها لن تكون كافية".
وختم بالقول: "في ظل إدارة ترامب، لن يتمكن حزب الله أبدًا من التعافي أو إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية".