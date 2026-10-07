أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط و العالم

"إرسال أموال ايرانية لحزب الله".. كيف علّقت الخارجية الأميركية؟

2026-10-07 | 13:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;إرسال أموال ايرانية لحزب الله&quot;.. كيف علّقت الخارجية الأميركية؟
"إرسال أموال ايرانية لحزب الله".. كيف علّقت الخارجية الأميركية؟

رداً على تقرير وكالة "رويترز" الذي أفاد بأن "حزب الله" تلقّى دعمًا ماليًا من إيران لمساعدة النازحين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن "لدى حزب الله كل الأسباب لترويج روايات من هذا النوع عبر مصادر مجهولة، ويمكنه أن يدّعي ما يشاء، لكن الأموال غير موجودة".

وأضاف بيغوت أن "حزب الله أُضعف بشكل كبير وتسبّب في معاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء، وهو يحاول الآن حفظ ماء الوجه من خلال روايات زائفة عن تدفقات مالية من إيران".

وتابع: "صادرات النفط الإيرانية تخضع للحصار، وعملتها تشهد انهيارًا متسارعًا، فيما ينظر النظام الإيراني باستمرار من خلف كتفه".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل خنق الموارد المالية لحزب الله عبر العقوبات، مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة إعمار الجنوب".

وقال بيغوت إن "حزب الله لم يجلب سوى المعاناة إلى لبنان وإلى الأشخاص الذين يدّعي تمثيلهم. لقد أشعل حربًا بالنيابة عن طهران وقاد إليها، وتسبّب بأضرار بمليارات الدولارات. وحتى لو كانت هذه الدفعة المالية التعويضية موجودة فعلًا، فإنها لن تكون كافية".

وختم بالقول: "في ظل إدارة ترامب، لن يتمكن حزب الله أبدًا من التعافي أو إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية".
 
 
 
مقالات ذات صلة
"إرسال أموال ايرانية لحزب الله".. كيف علّقت الخارجية الأميركية؟

الشرق الأوسط و العالم

الشرق الأوسط

أميركا

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: ندين بشدة الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية
استهداف مطار عدن بصاروخين ومسيّرات.. وأوامر بالإخلاء

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط و العالم

الشرع وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة
16:33

الشرع وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

16:33

الشرع وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026