دعمًا للسعودية.. هل تتحرك سوريا عسكريًا؟

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول أميركي ومسؤول عسكري سوري مطلعين، بأن سوريا تدرس تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين في اليمن.



وبحسب "رويترز"، تشمل الخيارات تقديم دعم دفاعي للمملكة أو نشر قوات سورية لمساندة القوات اليمنية المدعومة من الرياض، فيما قال المسؤول الأميركي إن السعودية طلبت من دمشق نشر قوات لقتال الحوثيين.



وقال دبلوماسي سوري للوكالة إن دمشق تقف إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى للتعافي الداخلي، وأن أي تعاون عسكري محتمل سيتم حصراً عبر القنوات الرسمية وضمن الاتفاقيات الثنائية.



كما نقلت "رويترز" عن المسؤول الأميركي أن الرئيس السوري أحمد الشرع بحث خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض إمكانية تقديم مساعدة عسكرية سورية للمملكة.