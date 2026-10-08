خلال 3 أسابيع.. حرب على ايران مجدداً؟ (أكسيوس)

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر آخر مطّلع، بأن رئيس الأركان إيال زامير أُبلغ، خلال محادثة مع مسؤولين أميركيين كبار قبل يومين، بأن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال استئناف حرب ضد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبحسب التقرير، حذّر زامير من أن استئناف الحرب خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات ، في ظل تقديرات بأن سترد بإطلاق صواريخ باتجاهها. ورفض الجيش التعليق على المحادثات بين زامير ونظرائه .



وذكر الموقع أن البنتاغون وجّه القيادة المركزية الأميركية سنتكوم لاستكمال الاستعدادات لاستئناف الحرب، من دون تحديد موعد للهجوم.



ونقل عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس يدرس استئناف القتال قبل الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً، فيما قد يُحسم القرار خلال أسبوع إلى عشرة أيام.



وأضاف التقرير أن الخطة، في حال إقرارها، تتضمن عملية عسكرية بالتنسيق بين وإسرائيل، يشارك فيها الجيش الإسرائيلي، وتكون شديدة القوة وقصيرة نسبياً، وتشمل قصفاً مكثفاً لأهداف في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية ، وفق مصادر مطّلعة.



ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي أن بادر هذه المرة إلى إعادة الاستعدادات لاستئناف الحرب، بخلاف شهر شباط، حين كانت المبادرة إسرائيلية ووافقت عليها واشنطن.