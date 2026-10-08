خلال 3 أسابيع.. حرب على ايران مجدداً؟ (أكسيوس)

وبحسب التقرير، حذّر زامير من أن استئناف الحرب خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات في إسرائيل
، في ظل تقديرات بأن إيران
سترد بإطلاق صواريخ باتجاهها. ورفض الجيش الإسرائيلي
التعليق على المحادثات بين زامير ونظرائه الأميركيين
.
وذكر الموقع أن البنتاغون وجّه القيادة المركزية الأميركية سنتكوم لاستكمال الاستعدادات لاستئناف الحرب، من دون تحديد موعد للهجوم.
ونقل عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب
يدرس استئناف القتال قبل الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً، فيما قد يُحسم القرار خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
وأضاف التقرير أن الخطة، في حال إقرارها، تتضمن عملية عسكرية بالتنسيق بين الولايات المتحدة
وإسرائيل، يشارك فيها الجيش الإسرائيلي، وتكون شديدة القوة وقصيرة نسبياً، وتشمل قصفاً مكثفاً لأهداف في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية
، وفق مصادر مطّلعة.
ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي أن ترامب
بادر هذه المرة إلى إعادة الاستعدادات لاستئناف الحرب، بخلاف شهر شباط، حين كانت المبادرة إسرائيلية ووافقت عليها واشنطن.