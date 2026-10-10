ذخائر ايران.. "محفوظة"؟

أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، بأنه "رغم أشهر من الضربات الأميركية والإسرائيلية، تمكنت من الحفاظ على مصانع والطائرات المسيّرة، بما يسمح لها بتعويض جزء من ترسانتها العسكرية المدمرة".



ونقلت "بلومبرج" عن مسؤولين غربيين مطلعين على تقييمات استخباراتية، أن لا تزال تمتلك القدرة على تصنيع أسلحة وإعادة بناء مخزونها، مشيرة إلى أن أحد المسؤولين أكد احتفاظ بمخزون كبير من البالستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن، مع قدرتها على إنتاج المزيد خلال فترة قصيرة.



وأضاف التقرير أن "مسؤولا غربيا قال إن تزود إيران أيضا بصواريخ، في تأكيد على تقييم سابق يعود إلى حزيران الماضي".



ولم ترد على طلب للتعليق.



إلا أن التقرير أشار إلى أن "الضربات الأميركية والإسرائيلية ألحقت على الأرجح أضرارا كبيرة بقدرات تصنيع الصواريخ مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع استمرار الغموض بشأن حجم المخزون المتبقي وقدرة طهران على تعويض خسائرها.



ووفقا لتقديرات إسرائيلية، كانت إيران تمتلك نحو 2500 صاروخ بالستي قبل اندلاع الحرب، بينما أشارت تقديرات استخباراتية غربية صدرت في حزيران إلى احتفاظها بنحو ثلاثة أرباع الذخائر التي كانت لديها قبل الحرب".



ولا يتوافر حتى الآن رقم مؤكد يحدد حجم مخزونها الحالي، حسب "بلومبرغ".

