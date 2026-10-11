بعد قرار ترامب.. بيان للسفارة الأميركية في بيروت

أصدرت السفارة الأميركية في ، البيان التالي:



تتوجّه السفارة الأميركية في بالشكر إلى ووزير الخارجية ماركو على قيادتهما وجهودهما في تقريب تحقيق حلم لبناني طال انتظاره، وهو تسيير رحلات جوية مباشرة بين والولايات المتحدة الأميركية.



‏تُعزّز هذه الخطوة المهمة الثقة بين بلدينا، وتعكس الثقة بمستقبل لبنان. ومن شأن الرحلات الجوية المباشرة أن تقرّب المسافات بين العائلات، وتوطّد الروابط مع الأميركية، وتسهّل على الشركات الأميركية استكشاف الفرص والاستثمار في لبنان.



‏ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا اللبنانيين لتحويل هذه الفرصة إلى واقع يعود بالفائدة على شعبَي بلدينا، ويساهم في تحقيق لبنان أكثر ازدهارًا.