بعد قرار ترامب.. بيان للسفارة الأميركية في بيروت

تتوجّه السفارة الأميركية في بيروت
بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب
ووزير الخارجية ماركو روبيو
على قيادتهما وجهودهما في تقريب تحقيق حلم لبناني طال انتظاره، وهو تسيير رحلات جوية مباشرة بين لبنان
والولايات المتحدة الأميركية.
تُعزّز هذه الخطوة المهمة الثقة بين بلدينا، وتعكس الثقة بمستقبل لبنان. ومن شأن الرحلات الجوية المباشرة أن تقرّب المسافات بين العائلات، وتوطّد الروابط مع الجالية اللبنانية
الأميركية، وتسهّل على الشركات الأميركية استكشاف الفرص والاستثمار في لبنان.
ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا اللبنانيين لتحويل هذه الفرصة إلى واقع يعود بالفائدة على شعبَي بلدينا، ويساهم في تحقيق لبنان أكثر ازدهارًا.