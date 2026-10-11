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الشرق الأوسط و العالم

إدانات عربية ودولية للاعتداء الحوثي على المملكة

2026-10-11 | 09:13
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إدانات عربية ودولية للاعتداء الحوثي على المملكة
إدانات عربية ودولية للاعتداء الحوثي على المملكة

أدانت الخارجية اللبنانية بأشدّ العبارات الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وجددت رفضها القاطع للتعرّض لسيادة وأمن وسلامة المملكة العربيّة السعوديّة.

وتوالت المواقف والبيانات الدولية المندّدة باستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمنها واستقرارها، ومن بين الدول التي أعربت عن إدانتها وتضامنها مع المملكة:

من جهته أدان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، واصفاً ما حدث بأنه «غير مقبول» مشيراً إلى أنه سيتحدَّث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الهجوم.

كما وأدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي معرباً عن صدمته إزاء الهجوم الذي أسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة مئات المدنيِّين

وأدانت الحكومة اليمنية، بأشدِّ العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، ووصفته بأنه "تصعيد عدائي خطير يجسِّد إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيِّين للخطر".

وأكدت الحكومة، في بيان، تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيرة إلى أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثِّل اعتداءً مرفوضاً على أمن الدول واستقرارها، وانتهاكاً للقواعد والقوانين الدولية.

كذلك أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدِّ العبارات الهجمات الإرهابية التي شنَّتها الميليشيات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكداً أن تكرار استهداف هذا المرفق المدني يعكس نهجاً إجرامياً يقوم على ترويع الآمنين، وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدَين للاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، وأسفر عن وفيات وإصابات بين المدنيِّين الأبرياء، فضلاً عن تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً.

كما أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي.

وشدَّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على رفض المملكة المطلق الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدنيِّين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مجدِّدة تضامن عمّان الكامل مع الرياض ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
 
كما أدانت الرئاسة التركية الهجمات على المملكة، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم
 



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