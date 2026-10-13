أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:18
عواصف رعدية وأمطار وبَرَد في الطريق.. استعدوا!
02:11
المحروقات بين الارتفاع والانخفاض.. إليكم الأسعار الجديدة
00:32
بعد ضبط شاحنة المتفجرات.. أول تعليق للحزب
23:59
لبنان أمام أسبوعين حسّاسين.. تحذيرات من عمل أمني؟ (الشرق الأوسط)
15:59
معاريف: استعدادات إسرائيلية لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة
الشرق الأوسط و العالم
عن استهداف القيادات الإيرانية.. موقف جديد لترامب
2026-10-13 | 01:05
A-
A+
عن استهداف القيادات الإيرانية.. موقف جديد لترامب
أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى أن
إيران
ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك.
وقال
ترامب
إنه "ربما تمادينا في استهداف القيادات
الإيرانية
"، مضيفاً أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد.
وفي ما يتعلق بالدورين الصيني والروسي، أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن
بكين
وموسكو لا تقدّمان المساعدة لإيران.
مقالات ذات صلة
قيادة الجيش: توقيت الشائعات يكشف محاولات استهداف الجيش وقيادته وزعزعة الثقة بين المؤسسة واللبنانيين
قيادة الجيش: إصابة عسكري بجروح بليغة و3 مدنيين جراء استهداف إسرائيلي لآلية للجيش في النبطية الفوقا
القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية: سنستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا نفذ ترامب تهديداته بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية
عن استهداف القيادات الإيرانية.. موقف جديد لترامب
الشرق الأوسط و العالم
أميركا
إيران
ترامب
العودة الى الأعلى
ليست مسيّرة.. ما جديد الجسم الغامض الذي عبر الحدود؟
واس: بن زايد دان في اتصال مع نظيره السعودي الاعتداءات على مطار الملك خالد الدولي واكد تضامن الإمارات مع السعودية
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط و العالم
07:43
التحالف: سنصدر بعد قليل انذار للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية
07:43
التحالف: سنصدر بعد قليل انذار للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية
07:14
التحالف: اعتراض 3 مسيّرات شمال مدينة الرياض
07:14
التحالف: اعتراض 3 مسيّرات شمال مدينة الرياض
05:08
الخارجية الإيرانية: إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة والتفاصيل التنفيذية قيد المتابعة
05:08
الخارجية الإيرانية: إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة والتفاصيل التنفيذية قيد المتابعة
يحدث الآن
رياضة
08:07
حبيب كمّوني وقّع كتابه "القيصر"
الشرق الأوسط و العالم
07:43
التحالف: سنصدر بعد قليل انذار للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية
أخبار لبنان
07:24
مصطفى حمدان يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية
اخترنا لكم
أخبار لبنان
06:56
عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة
أخبار لبنان
06:52
عون: الاتفاق ليس مثاليًا لكنه حدّ من توسّع الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
06:20
في لبنان.. وفاة موقوف داخل نظارة مخفر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:47
حزب الله يعلن مشروع الإيواء الجديد.. تابع البث المباشر
13:18
كمال حايك والـ MTV: "حين يلتم المتعوس على خايب الرجا"! (شاهد المقدمة)
00:32
بعد ضبط شاحنة المتفجرات.. أول تعليق للحزب
2026-10-09
"يشتبه بانتمائهما لحزب الله".. توقيف شخصين بحوزتهما 250 كلغ TnT
2026-08-05
الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز
04:58
مهلة إضافية للعمال الأجانب المخالفين.. إليكم الموعد النهائي للتسوية
بالفيديو
بالفيديو
03:47
حزب الله يعلن مشروع الإيواء الجديد.. تابع البث المباشر
15:25
بحال عودة خدمة العلم.. من سيلبي نداء الوطن مجدداً؟ (شاهد التقرير)
14:05
معركة العفو العام انتهت.. ما مصير الشيخ أحمد الأسير؟ (شاهد التقرير)
13:46
رد بالمستندات والوثائق.. على حملة قناة "المر" المؤتمرة من كمال حايك (شاهد التقرير)
13:39
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2026
13:18
كمال حايك والـ MTV: "حين يلتم المتعوس على خايب الرجا"! (شاهد المقدمة)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
الشرق الأوسط و العالم
11:20
القنبلة التي صورها الطلاب قبل انفجارها قرب الحدود مع لبنان (صورة)
الشرق الأوسط و العالم
11:20
القنبلة التي صورها الطلاب قبل انفجارها قرب الحدود مع لبنان (صورة)
أخبار لبنان
14:05
معركة العفو العام انتهت.. ما مصير الشيخ أحمد الأسير؟ (شاهد التقرير)
أخبار لبنان
14:05
معركة العفو العام انتهت.. ما مصير الشيخ أحمد الأسير؟ (شاهد التقرير)
أخبار لبنان
03:47
حزب الله يعلن مشروع الإيواء الجديد.. تابع البث المباشر
أخبار لبنان
03:47
حزب الله يعلن مشروع الإيواء الجديد.. تابع البث المباشر
أخبار لبنان
10:52
بعد قرار المجلس الدستوري.. باسيل يُعلّق
أخبار لبنان
10:52
بعد قرار المجلس الدستوري.. باسيل يُعلّق
الشرق الأوسط و العالم
03:24
ليست مسيّرة.. ما جديد الجسم الغامض الذي عبر الحدود؟
الشرق الأوسط و العالم
03:24
ليست مسيّرة.. ما جديد الجسم الغامض الذي عبر الحدود؟
أخبار لبنان
13:18
كمال حايك والـ MTV: "حين يلتم المتعوس على خايب الرجا"! (شاهد المقدمة)
أخبار لبنان
13:18
كمال حايك والـ MTV: "حين يلتم المتعوس على خايب الرجا"! (شاهد المقدمة)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026