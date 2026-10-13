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الشرق الأوسط و العالم

ليست مسيّرة.. ما جديد الجسم الغامض الذي عبر الحدود؟

2026-10-13 | 03:24
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ليست مسيّرة.. ما جديد الجسم الغامض الذي عبر الحدود؟
ليست مسيّرة.. ما جديد الجسم الغامض الذي عبر الحدود؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتمكن من تحديد ماهية الجسم الذي عبر الحدود الشمالية يوم السبت الماضي، مؤكدًا أنه ليس طائرة مسيّرة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن الجسم قد يكون غرضًا غير ضار انجرف إلى داخل "الأراضي الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن خصائصه تشبه البالون أو جسمًا يطفو في الهواء بفعل الهواء الساخن.

وأضاف أنه عزّز الإجراءات الدفاعية في بلدات المنطقة إلى حين انتهاء الفحوصات، لافتًا إلى أن قواته لم تعثر على الجسم حتى الآن، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت مساء السبت في منطقة عرب العرامشة في الجليل، عقب رصد الجسم، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات تمشيط وتعزيز قواته في المنطقة.

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الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

جسم غامض

طائرة مسيّرة

الجليل

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صفارات الإنذار

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