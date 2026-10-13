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التحالف: سنصدر بعد قليل انذار للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية
2026-10-13 | 07:43
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التحالف: سنصدر بعد قليل انذار للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية
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التحالف: سنصدر بعد قليل انذار للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية
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