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ترامب: الحوثيون عادوا للظهور الآن على الأرجح بتوجيه من إيران
2026-10-13 | 12:16
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ترامب: الحوثيون عادوا للظهور الآن على الأرجح بتوجيه من إيران
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