الحرب ستنتهي قريبًا.. ترامب: إيران فقدت قوتها العسكرية

أكد الرئيس الأميركي أن الحرب مع ستنتهي قريبًا للغاية، وأن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن فرضت سيطرة كاملة على .

وأضاف أن كميات التي تمر حاليًّا عبر المضيق تفوق ما كانت تحصل عليه قبل بدء العمليات العسكرية ضد ، معتبرًا أن بلاده حققت نجاحًا كبيرًا، وأن إيران لم يعد لديها شيء الآن.



وشدد على أن إيران لم تعد تمتلك قوة عسكرية، وأن قواتها البحرية والجوية انتهت، واصفًا تبعات العمليات العسكرية ضدها بأنها ثمن ضئيل جدًا يدفعه الناس، ومؤكدًا أن الحرب ستنتهي قريبًا جدًا، وعندها ستنخفض أسعار الوقود.



وأشار إلى أنه كان يعلم أن أسعار البنزين سترتفع، لكنه لم يكن يعرف إلى أي مدى، موضحًا أنه كان يتوقع وصولها إلى مستويات أعلى بكثير.



وأضاف أن إيران، في حال امتلاكها سلاحًا نوويًا، ستدمر ، ثم تبدأ باستهداف الولايات المتحدة وأوروبا، لافتًا إلى أن أحدًا لا يريد أن يصبح رئيسًا لإيران بعد على قياداتها مرات عدة.



وفي ما يتعلق بحلف «الناتو»، قال ترامب إن الحلف لم يساعد الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده ليست بحاجة إلى أي مساعدة في التعامل مع إيران.