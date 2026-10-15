الحرب ستنتهي قريبًا.. ترامب: إيران فقدت قوتها العسكرية

وأضاف أن كميات النفط
التي تمر حاليًّا عبر المضيق تفوق ما كانت تحصل عليه الولايات المتحدة
قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران
، معتبرًا أن بلاده حققت نجاحًا كبيرًا، وأن إيران لم يعد لديها شيء الآن.
وشدد ترامب
على أن إيران لم تعد تمتلك قوة عسكرية، وأن قواتها البحرية والجوية انتهت، واصفًا تبعات العمليات العسكرية ضدها بأنها ثمن ضئيل جدًا يدفعه الناس، ومؤكدًا أن الحرب ستنتهي قريبًا جدًا، وعندها ستنخفض أسعار الوقود.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن أسعار البنزين سترتفع، لكنه لم يكن يعرف إلى أي مدى، موضحًا أنه كان يتوقع وصولها إلى مستويات أعلى بكثير.
وأضاف أن إيران، في حال امتلاكها سلاحًا نوويًا، ستدمر الشرق الأوسط
، ثم تبدأ باستهداف الولايات المتحدة وأوروبا، لافتًا إلى أن أحدًا لا يريد أن يصبح رئيسًا لإيران بعد القضاء
على قياداتها مرات عدة.
وفي ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي
«الناتو»، قال ترامب إن الحلف لم يساعد الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده ليست بحاجة إلى أي مساعدة في التعامل مع إيران.