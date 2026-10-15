سي.إن.إن: الولايات المتحدة تدرس استخدام "أم القنابل" ضد إيران

أقرّ البرلمان البرازيلي تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن "يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى".
ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأميركية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.بحلول الساعة 0257 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من تشرين الأول. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا عدة اتصالات خلال الأسبوعين الماضيين، تناولت احتمال استئناف الهجمات على إيران.