لماذا تسعى إسرائيل إلى تأجيل الهجوم على إيران؟ (معاريف)

كشفت صحيفة "معاريف" ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين أجريا عدة اتصالات خلال الأسبوعين الماضيين، تناولت احتمال استئناف الهجمات على .

وبحسب المصادر، فإن نفي مناقشة الزعيمين استئناف الحرب يهدف إلى تجنيب الانخراط في النقاش الأميركي بشأن مهاجمة ، تفاديًا لتعزيز الانتقادات التي تتهم بالتأثر بنتنياهو في قراراته.



وأشارت المصادر إلى أن يرى أن إطلاق حملة عسكرية ضد إيران خلال الأسبوعين المتبقيين قبل الانتخابات قد ينعكس سلبًا على حظوظ حزب "الليكود" في الاحتفاظ بالسلطة، في ظل مخاوف من تداعيات التصعيد على المشهد الانتخابي.



ووفق "معاريف"، يستند تحفظ نتنياهو على شن هجوم في الوقت الراهن إلى اعتبارين رئيسيين. يتمثل الأول في احتمال تأجيل الانتخابات في حال وقوع طارئ أمني، وهو خيار لا يراه عمليًا، إذ تنص المادة 9أ من القانون الأساسي على ضرورة موافقة 80 عضوًا في الكنيست على تمديد ولايته، إلى جانب توافر ظروف استثنائية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. ويرى الليكود أن السعي إلى حشد دعم لهذه الخطوة لا يحقق مكاسب سياسية تُذكر.



أما الاعتبار الثاني، فيتعلق بالتداعيات المحتملة لرد إيراني داخل إسرائيل، وما قد يرافقه من إطلاق صواريخ وسقوط ضحايا وأضرار في المباني، فضلًا عن اضطرار السكان إلى الاحتماء في الملاجئ وتعطّل الحياة اليومية.