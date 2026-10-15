الذهب يعاود الارتفاع.. كم أصبحت الأسعار؟

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، ​وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأميركية ‌هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.



بحلول الساعة 0257 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس ​الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من تشرين الأول. وزادت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.8 بالمئة إلى 4180 ⁠دولارا للأوقية.