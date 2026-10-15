لكسب مزيد من الأصوات.. قلّص ساعات العمل وزاد الإجازات!

أقرّ البرازيلي تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري إيناسيو لولا أن "يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى".





وتتيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوّق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعياً.



وكان تقليص وقت العمل أحد الشعارات الرئيسية في التظاهرات الكبرى المؤيدة للولا في مدن كبرى برازيلية خلال الأيام .



وأقرّ هذا الإصلاح بغالبية 75 صوتاً في مقابل صوت واحد، بعد سبقه إلى إقراره في أيار المنصرم.



وقال مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ عمر عزيز إنه "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988".