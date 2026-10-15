وزيرا الداخلية السوري والقطري يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

نشر وزير الداخلية السوري أنس خطاب عبر حسابه على منصة "إكس":



استقبلت في دمشق أخي معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة، والوفد المرافق له.



كان لقاءً أخويًا ومثمرًا، بحثنا فيه تعزيز التعاون الأمني والشرطي، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود.



علاقاتنا مع قطر الشقيقة راسخة، ونتطلع معًا إلى مستقبل من التنسيق المشترك يخدم أمن بلدينا وشعبينا واستقرار المنطقة.