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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في منطقة عمليات قواتنا جنوب لبنان
2026-10-15 | 17:07
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في منطقة عمليات قواتنا جنوب لبنان
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