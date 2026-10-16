بسبب الطعام.. أهان رئيس الدولة 3 مرات!

أفادت وسائل إعلام الجمعة بأن رجلا مشرّدا اعترف بأنه تعمد ارتكاب جريمة إهانة الرئيس ،



وذلك بهدف الحصول على الطعام ومكان للنوم في السجن.



وأضافت أن الرجل البالغ 66 عاما أُوقف بتهمة إهانة الرئيس في إحدى الحدائق بمدينة ألانيا الساحلية الواقعة في جنوب البلاد قرب مدينة أنطاليا.



وبحسب صحيفة "سوزجو"، قال أمام المحكمة التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في هذه القضية "ليس لدي مكان أقيم فيه، وأنام في مكبات النفايات. لهذا السبب فعلت ذلك".



وأفادت تقارير بأن الرجل كرر الفعل ثلاث مرات من قبل، لكنه لم ينجح حتى الآن في أن يُودَع الحبس الاحتياطي.



وتُعدّ إهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون في ، وقد استُخدمت مرارا لملاحقة منتقدين للسلطات.