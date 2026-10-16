الشيباني وبن فرحان يبحثان آخر التطورات الإقليمية

بحث السوري أسعد الشيباني مع وزير خارجية بن فرحان بن، آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.