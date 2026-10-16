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الشيباني وبن فرحان يبحثان آخر التطورات الإقليمية
2026-10-16 | 12:03
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الشيباني وبن فرحان يبحثان آخر التطورات الإقليمية
بحث
وزير الخارجية
السوري أسعد الشيباني مع وزير خارجية
السعودية
فيصل
بن فرحان بن، آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الشيباني تضامن
سوريا
ووقوفها الكامل مع
المملكة
إزاء الاستهدافات
الأخيرة
التي طالت منشآت مدنية، وشدد على أن أمن
المملكة العربية السعودية
من أمن سوريا والمنطقة.
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