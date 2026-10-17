أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
26
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:43
عن الاستنابات بحق مسؤولي "حزب الله".. مصدر قضائي يعلق!
05:33
بالفيديو - آليات ودوريات للجيش في شوارع الضاحية
04:27
الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!
02:45
صفعة جديدة لكييف.. ترامب يعلّق عقوبات على روسيا
01:23
شاحنة المتفجرات.. هل تطال التوقيفات مسؤولين كبار في "حزب الله"؟
الشرق الأوسط والعالم
الرئيس المصري: أدعو البرلمان لجلسة طارئة للمصادقة على منحنا تفويضا لاتخاذ إجراء للدفاع عن السعودية إذا طلبت ذلك
2026-10-17 | 05:22
A-
A+
الرئيس المصري: أدعو البرلمان لجلسة طارئة للمصادقة على منحنا تفويضا لاتخاذ إجراء للدفاع عن السعودية إذا طلبت ذلك
مقالات ذات صلة
السعودية: ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة
الخارجية السعودية: المملكة تشدد على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها
رئيس البرلمان الإيراني: إذا شدد الأميركيون الحصار البحري علينا فسنرد عسكريا
الرئيس المصري: أدعو البرلمان لجلسة طارئة للمصادقة على منحنا تفويضا لاتخاذ إجراء للدفاع عن السعودية إذا طلبت ذلك
الشرق الأوسط والعالم
المصري:
البرلمان
لجلسة
طارئة
للمصادقة
منحنا
تفويضا
لاتخاذ
إجراء
للدفاع
السعودية
العودة الى الأعلى
الفاتيكان: البابا لاوون الرابع عشر سيغادر المستشفى اليوم السبت
بالفيديو - أسقف تتطاير وأشجار تسقط.. عاصفة مدمرة تضرب كولومبيا
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم
07:42
أ ف ب: محتجون يقتحمون لوقت وجيز مقر بلدية مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا
07:42
أ ف ب: محتجون يقتحمون لوقت وجيز مقر بلدية مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا
07:15
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتقديم أي مساعدة لوقف الصراع بين السعودية واليمن
07:15
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتقديم أي مساعدة لوقف الصراع بين السعودية واليمن
07:06
أ ف ب: الحوثيون يعلنون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية في إطار العفو العام
07:06
أ ف ب: الحوثيون يعلنون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية في إطار العفو العام
يحدث الآن
أخبار لبنان
07:45
"تدابير لحفظ الأمن في بيروت والضاحية".. بيان للجيش (صور)
الشرق الأوسط والعالم
07:42
أ ف ب: محتجون يقتحمون لوقت وجيز مقر بلدية مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا
منوعات
07:32
انجازات إيلون ماسك.. يدمرها تأييده السياسي
اخترنا لكم
أخبار لبنان
07:45
"تدابير لحفظ الأمن في بيروت والضاحية".. بيان للجيش (صور)
أخبار لبنان
06:18
الجيش اللبناني ينتشر في الضاحية الجنوبية.. و "حزب الله": أمر طبيعي
أخبار لبنان
05:43
عن الاستنابات بحق مسؤولي "حزب الله".. مصدر قضائي يعلق!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:13
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية؟ .. الجديد تواكب
07:06
أ ف ب: الحوثيون يعلنون الإفراج عن 159 عنصرا من القوات الحكومية في إطار العفو العام
05:43
عن الاستنابات بحق مسؤولي "حزب الله".. مصدر قضائي يعلق!
2026-09-05
اختفاء 600 ألف مشاهدة من كليب نانسي عجرم يثير الشكوك.. ومكتبها يكشف الحقيقة
2026-08-15
الرئيس سلام: شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار السبعة ليسوا "بنية تحتية عسكرية" والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافاً عسكرية
2026-09-23
وفاة والد الفنان المصري عمر السعيد .. نعى والده بكلمات مؤثرة وهذا موعد الجنازة
بالفيديو
بالفيديو
07:13
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية؟ .. الجديد تواكب
05:33
بالفيديو - آليات ودوريات للجيش في شوارع الضاحية
03:24
بالفيديو - أسقف تتطاير وأشجار تسقط.. عاصفة مدمرة تضرب كولومبيا
15:36
رئيس وزراء قطر يقدم للبنان مشروعاً كاملاً لانتاج الكهرباء | شاهد التقرير
14:00
فساد ميشال المر موثق من أصدقائه.. وصفحته لا يمكن تبييضها | شاهد التقرير
13:41
قتلوا النساء وافتخروا! عائلات تبرّر جرائم الشرف.. والضحايا يُقتلن بذريعة العذرية في لبنان | اضغط لمتابعة الحلقة:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
10:15
مسلحون من الحزب يحاصرون دورية أمنية.. ماذا يحصل عند أطراف الضاحية؟
أخبار لبنان
10:15
مسلحون من الحزب يحاصرون دورية أمنية.. ماذا يحصل عند أطراف الضاحية؟
أخبار لبنان
12:44
أول تعليق لحزب الله بعد اعتراض الدورية في غاليري سمعان
أخبار لبنان
12:44
أول تعليق لحزب الله بعد اعتراض الدورية في غاليري سمعان
أخبار لبنان
16:16
عن مستودع "غاليري سمعان".. بيان لوزارة الصحة
أخبار لبنان
16:16
عن مستودع "غاليري سمعان".. بيان لوزارة الصحة
أخبار لبنان
14:29
"تعذيب واحتيال" حكم قضائي اميركي ضد جبران باسيل وآخرين.. والأخير يرد: لا علاقة لنا
أخبار لبنان
14:29
"تعذيب واحتيال" حكم قضائي اميركي ضد جبران باسيل وآخرين.. والأخير يرد: لا علاقة لنا
أخبار لبنان
15:29
السفارة السورية في لبنان تعلّق على عملية اعتقال معراج أورال
أخبار لبنان
15:29
السفارة السورية في لبنان تعلّق على عملية اعتقال معراج أورال
أخبار لبنان
01:23
شاحنة المتفجرات.. هل تطال التوقيفات مسؤولين كبار في "حزب الله"؟
أخبار لبنان
01:23
شاحنة المتفجرات.. هل تطال التوقيفات مسؤولين كبار في "حزب الله"؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026