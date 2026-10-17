الفاتيكان: البابا لاوون الرابع عشر سيغادر المستشفى اليوم السبت

الرئيس عون غادر إلى روما بعد ظهر اليوم في زيارة يلتقي فيها غداً قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية بعد غد الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني