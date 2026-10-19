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الضربات المقبلة أشد قسوة.. نتنياهو يهدد!
2026-10-19 | 08:46
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الضربات المقبلة أشد قسوة.. نتنياهو يهدد!
توعّد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الاثنين بأن
إسرائيل
لن تتردد في ضرب أعدائها "في اللحظة التي يصبح فيها ذلك ضروريا"، وذلك قبل أسبوع من انعقاد الانتخابات التي يطمح إلى الفوز فيها بولاية
جديدة
.
وقال
نتانياهو
في تصريح مصوّر سُجّل في قاعدة جوية لم يُكشف عن اسمها "لدينا الجاهزية والعزيمة والقدرة على ضرب أعدائنا متى أصبح ذلك ضروريا".
وأضاف "أقول لأعدائنا، لا تختبرونا، فستتلقون ضربات أشد قسوة مما تكبّدتموه حتى الآن".
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