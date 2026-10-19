الضربات المقبلة أشد قسوة.. نتنياهو يهدد!

توعّد الاثنين بأن لن تتردد في ضرب أعدائها "في اللحظة التي يصبح فيها ذلك ضروريا"، وذلك قبل أسبوع من انعقاد الانتخابات التي يطمح إلى الفوز فيها بولاية .

