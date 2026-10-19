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الموجز الاخباري من قناة الجديد
الشرق الأوسط والعالم
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد للافروف استعداد طهران لحل القضايا الإقليمية بالحوار
2026-10-19 | 14:12
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الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد للافروف استعداد طهران لحل القضايا الإقليمية بالحوار
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