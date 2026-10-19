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الموجز الاخباري من قناة الجديد
الشرق الأوسط والعالم
ترامب: الوضع جيد فيما يتعلق بإيران
2026-10-19 | 15:23
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ترامب: الوضع جيد فيما يتعلق بإيران
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