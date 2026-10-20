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مجلس الوزراء السعودي: يجب التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم
2026-10-20 | 07:44
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مجلس الوزراء السعودي: يجب التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم
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