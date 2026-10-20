مجلس الوزراء السعودي: يجب التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم

العودة الى الأعلى بريطانيا تقرر إرسال مقاتلات تايفون للمساهمة في تعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات