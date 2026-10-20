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الشرق الأوسط والعالم

وزير الخزانة الأميركي: نعرف كل من يقدم خدمات للنظام الإيراني وقد شهدنا توقفاً مفاجئاً في هذه الأنشطة

2026-10-20 | 09:31
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وزير الخزانة الأميركي: نعرف كل من يقدم خدمات للنظام الإيراني وقد شهدنا توقفاً مفاجئاً في هذه الأنشطة
وزير الخزانة الأميركي: نعرف كل من يقدم خدمات للنظام الإيراني وقد شهدنا توقفاً مفاجئاً في هذه الأنشطة
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وزير الخزانة الأميركي: نعرف كل من يقدم خدمات للنظام الإيراني وقد شهدنا توقفاً مفاجئاً في هذه الأنشطة

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اعتداء على أحد أفراد "أطباء بلا حدود" في الضفة الغربية..عمداً
10:27

اعتداء على أحد أفراد "أطباء بلا حدود" في الضفة الغربية..عمداً

صدر عن منظمة أطباء بلا حدود البيان التالي:

في مساء يوم 15 أكتوبر، اعتدى مستوطنون إسرائيليون بوحشية على زميل من أطباء بلا حدود بحجر بحجم اليد أُطلق من مقلاع خلال هجوم متعمد شنّه مستوطنون على قريته في جنوب الضفة الغربية. واحتاج زميلنا إلى رعاية طبية فورية. هذه الحادثة ليست معزولة، فعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت المجتمعات في أنحاء الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية لتزايد العنف والترهيب العشوائي وانعدام الأمن.

وفقًا لرواية زميلنا، نزلت مجموعة من حوالي 20 مستوطنًا من التلال القريبة لمهاجمة السكان، ووصل المزيد من المستوطنين في وقت لاحق. كان المستوطنون مسلحين بالهراوات والبنادق والقنابل الصوتية والمقاليع. وساعدتهم القنابل الصوتية والعيارات النارية التحذيرية من البنادق على التقدم إلى داخل القرية ودفع السكان الفلسطينيين.

10:27

اعتداء على أحد أفراد "أطباء بلا حدود" في الضفة الغربية..عمداً

صدر عن منظمة أطباء بلا حدود البيان التالي:

في مساء يوم 15 أكتوبر، اعتدى مستوطنون إسرائيليون بوحشية على زميل من أطباء بلا حدود بحجر بحجم اليد أُطلق من مقلاع خلال هجوم متعمد شنّه مستوطنون على قريته في جنوب الضفة الغربية. واحتاج زميلنا إلى رعاية طبية فورية. هذه الحادثة ليست معزولة، فعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت المجتمعات في أنحاء الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية لتزايد العنف والترهيب العشوائي وانعدام الأمن.

وفقًا لرواية زميلنا، نزلت مجموعة من حوالي 20 مستوطنًا من التلال القريبة لمهاجمة السكان، ووصل المزيد من المستوطنين في وقت لاحق. كان المستوطنون مسلحين بالهراوات والبنادق والقنابل الصوتية والمقاليع. وساعدتهم القنابل الصوتية والعيارات النارية التحذيرية من البنادق على التقدم إلى داخل القرية ودفع السكان الفلسطينيين.

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