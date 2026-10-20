اعتداء على أحد أفراد "أطباء بلا حدود" في الضفة الغربية..عمداً

إن العنف الذي تعرض له زميلنا، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الطبية، والقيود المتزايدة المفروضة على المجتمعات ليست أمورًا عَرَضية، بل جزء من استراتيجية لتقويض الناس، وتقييد حريتهم في التنقل والحصول على الرعاية الصحية، والقدرة على العيش بكرامة.



وقع هذا الحادث في منطقة تخضع بالفعل لإغلاقات النطاق وقيود على الطرق بسبب النشاط العسكري . ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إلى المنطقة بسبب الطرق غير المعبّدة. وفي النهاية، نُقل زميلنا في سيارة خاصة لمقابلة سيارة الإسعاف قبل نقله إلى عيادة أولًا، ثم إلى المستشفى في محاولة لعلاجه.



نحن ندين جميع الهجمات ضد المدنيين وندعو إلى حماية المجتمعات الفلسطينية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية.