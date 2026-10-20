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اعتداء على أحد أفراد "أطباء بلا حدود" في الضفة الغربية..عمداً
2026-10-20 | 10:27
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اعتداء على أحد أفراد "أطباء بلا حدود" في الضفة الغربية..عمداً
صدر عن منظمة أطباء بلا حدود البيان التالي:
في مساء يوم 15 أكتوبر، اعتدى مستوطنون إسرائيليون بوحشية على زميل من أطباء بلا حدود بحجر بحجم اليد أُطلق من مقلاع خلال هجوم متعمد شنّه مستوطنون على قريته في جنوب
الضفة الغربية
. واحتاج زميلنا إلى رعاية طبية فورية. هذه الحادثة ليست معزولة، فعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت المجتمعات في أنحاء
الخليل
ومناطق أخرى من الضفة
الغربية
لتزايد العنف والترهيب العشوائي وانعدام الأمن.
وفقًا لرواية زميلنا، نزلت مجموعة من حوالي 20 مستوطنًا من التلال القريبة لمهاجمة السكان، ووصل المزيد من المستوطنين في وقت لاحق. كان المستوطنون مسلحين بالهراوات والبنادق والقنابل الصوتية والمقاليع. وساعدتهم القنابل الصوتية والعيارات النارية التحذيرية من البنادق على التقدم إلى داخل القرية ودفع السكان
الفلسطينيين
.
إن العنف الذي تعرض له زميلنا، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الطبية، والقيود المتزايدة المفروضة على المجتمعات
الفلسطينية
ليست أمورًا عَرَضية، بل جزء من استراتيجية
إسرائيل
لتقويض
سلامة
الناس، وتقييد حريتهم في التنقل والحصول على الرعاية الصحية، والقدرة على العيش بكرامة.
وقع هذا الحادث في منطقة تخضع بالفعل لإغلاقات
واسعة
النطاق وقيود على الطرق بسبب النشاط العسكري
الإسرائيلي
. ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إلى المنطقة بسبب الطرق غير المعبّدة. وفي النهاية، نُقل زميلنا في سيارة خاصة لمقابلة سيارة الإسعاف قبل نقله إلى عيادة أولًا، ثم إلى المستشفى في محاولة لعلاجه.
نحن ندين جميع الهجمات ضد المدنيين وندعو إلى حماية المجتمعات الفلسطينية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
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