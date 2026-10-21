مسيّرات باتجاه السعودية.. والتحالف يعلن تفاصيل الاعتراض

وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس "تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة"، موضحا في منشور ثان أن عمليات الاعتراض جرت في المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.
تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض،