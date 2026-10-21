مسيّرات باتجاه السعودية.. والتحالف يعلن تفاصيل الاعتراض

تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة ​النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على ‌مسار الفائدة.