نتنياهو: إذا حاولت إيران التشويش على سير الانتخابات سنهاجمها بقوة غير مألوفة

الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف امس مطار الملك فهد الدولي في الدمام

الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف امس مطار الملك فهد الدولي في الدمام