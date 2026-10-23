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الشرق الأوسط والعالم

قتلى وجرحى.. تفاصيل إطلاق نار على كنيسة في الأردن

2026-10-23 | 08:58
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قتلى وجرحى.. تفاصيل إطلاق نار على كنيسة في الأردن
قتلى وجرحى.. تفاصيل إطلاق نار على كنيسة في الأردن

قالت مديرية الأمن العام في الاردن، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك، ممّا نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات".

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الأجهزة الأمنية تتابع ميدانيا حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك".

وأضاف المومني أنه "سيتم إصدار بيانات بالمعلومات حال التحقق منها، داعيا الجميع إلى إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، حسبما نقلت وكالة "بترا" للأنباء.

وذكرت قناة المملكة أن "7 أشخاص توفوا، على الأقل، في عملية إطلاق النار على كنيسة حمود في الكرك، فيما أصيب قرابة 10 أشخاص منهم إصابات حرجة".

ونقلت القناة عن مصدر قوله إن "مسلحين اثنين ترجلا من مركبة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود. وقال شاهد عيان لـ"المملكة"، إن مركبة أقلت شخصين، وبدءا بإطلاق النار بشكل متواصل لمدة 5 دقائق، قبل أن يفرّا".

وأوضح أن "عدد المتواجدين خلال عملية إطلاق النار تراوح بين 150 إلى 200 شخص داخل الكنيسة وخارجها".

وأكد "الشاهد وقوع إصابات ووفيات نتيجة إطلاق النار معظمهم في أعمار تتراوح بين 50 و70 عاما".

كما أوضح مصدر آخر أن "أكثر من شخصين كانوا يرتدون الأقنعة أطلقوا النار على المشاركين في تشييع جنازة في الكنيسة".
 
 
في الاردن.. 
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