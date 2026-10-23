موظفو أوجيرو إلى "ليبان تيليكوم".. بيان توضيحي من وزير الاتصالات

تعليقاً على المداولات حول موقف وزير الاتّصالات شارل الحاج من مسألة انتقال موظفي هيئة "أوجيرو" إلى شركة "ليبان تيليكوم"، تطبيقًا لقانون الاتّصالات، أكد الوزير الحاج أن جميع العاملين في "أوجيرو"، مستخدمين ومتعاقدين وأجراء ومياومين، سينتقلون إلى "ليبان تيليكوم" مع كامل حقوقهم وتقديماتهم وبرامجهم الخاصة وأقدمياتهم، من دون خسارة أي مكتسب أو أيٍّ من تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، وأن الرواتب ستُوحَّد لإزالة الفوارق بين المياومين والموظفين في ملاك الهيئة.



وشدّد وزير الاتّصالات على أن "ليبان تيليكوم" ستكون من أكبر الشركات في لبنان، وموظفي أوجيرو سيكونون عمادها. لن يُترك أحد خلفنا.