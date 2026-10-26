الذهب ينخفض.. ماذا عن النفط؟

وبحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب
في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف تموز
في الجلسة السابقة. وسجل الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حزيران.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون
الأول 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولارا للأوقية.
كذلك تراجعت أسعار النفط اليوم
، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر أواخر الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الهجمات المستمرة على السعودية
أبقت المخاوف بشأن الإمدادات في بؤرة الاهتمام.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.14 دولارا، أو2.07 بالمئة إلى 101.13 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0232 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.12 دولارا، أو 1.82 بالمئة إلى 114.60 دولارا.