الذهب ينخفض.. ماذا عن النفط؟

حومت أسعار قرب أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع ​السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده ‌هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول توقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة الأميركية، بحسب "رويترز".



وبحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، انخفض في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف في الجلسة السابقة. وسجل ⁠الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حزيران.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولارا للأوقية.



كذلك تراجعت أسعار ، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر أواخر الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الهجمات المستمرة على أبقت المخاوف بشأن الإمدادات في بؤرة الاهتمام.



وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.14 دولارا، أو2.07 بالمئة إلى 101.13 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0232 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.12 دولارا، أو ⁠1.82 بالمئة إلى 114.60 دولارا.