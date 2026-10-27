من الحرب إلى لقمة العيش.. 4 ملفات تحكم انتخابات إسرائيل

1- إخفاقات 7 أكتوبر:
تطالب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، فيما ترفض حكومة نتنياهو هذا الطرح، وتقترح لجنة يشارك السياسيون في تعيين أعضائها.
2- الاستراتيجية الأمنية والحروب:
تثير الحروب الإسرائيلية على جبهات متعددة، أبرزها غزة ولبنان وإيران، تساؤلات بشأن مستقبل السياسة الأمنية وقدرة الجيش على مواصلة عملياته، في ظل الاستدعاء المتكرر لجنود الاحتياط.
3- تجنيد اليهود المتدينين:
يشكّل إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية نقطة خلاف رئيسية، إذ تتمسّك الأحزاب الدينية بالإعفاءات، فيما تطالب معظم أحزاب المعارضة بإنهائها، وسط تحذيرات من نقص في عديد الجيش.
4- غلاء المعيشة:
تتصاعد الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وزيادة الإنفاق العسكري، ما يضع الحكومة المقبلة أمام تحديات مالية ومعيشية.