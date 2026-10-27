من الحرب إلى لقمة العيش.. 4 ملفات تحكم انتخابات إسرائيل

1- إخفاقات 7 أكتوبر:

تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، فيما ترفض حكومة هذا الطرح، وتقترح لجنة يشارك السياسيون في تعيين أعضائها.

2- الاستراتيجية الأمنية والحروب:

تثير الحروب على جبهات متعددة، أبرزها غزة ولبنان وإيران، تساؤلات بشأن مستقبل السياسة الأمنية وقدرة الجيش على مواصلة عملياته، في ظل الاستدعاء المتكرر لجنود الاحتياط.

3- تجنيد اليهود المتدينين:

يشكّل إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية نقطة خلاف رئيسية، إذ تتمسّك الأحزاب الدينية بالإعفاءات، فيما تطالب معظم أحزاب المعارضة بإنهائها، وسط تحذيرات من نقص في عديد الجيش.

4- غلاء المعيشة:

تتصاعد الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وزيادة الإنفاق العسكري، ما يضع الحكومة المقبلة أمام تحديات مالية ومعيشية.