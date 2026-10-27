لجنة الانتخابات الإسرائيلية: عدد المصوتين هو الأعلى منذ 1981

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نسبة التصويت في الجيش بلغت 68% من إجمالي العسكريين حتى الساعة 17:00

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نسبة التصويت في الجيش بلغت 68% من إجمالي العسكريين حتى الساعة 17:00