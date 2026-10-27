ليبرمان: على نتنياهو الانسحاب من المشهد السياسي أطلقوا ثورة داخل حزب "الليكود" وتخلّصوا منه

معلومات الجديد: تزامن زيارة قيادة الجيش إلى روما مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل سلط الضوء على أهمية دور الجيش جنوبا وخطورة غياب أي رقيب على السلوك الإسرائيلي