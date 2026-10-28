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تايمز أوف إسرائيل: بعد فرز 42% من الأصوات تكتل نتنياهو يتقدم على المعارضة بـ57 مقعدا مقابل 47
2026-10-28 | 00:57
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تايمز أوف إسرائيل: بعد فرز 42% من الأصوات تكتل نتنياهو يتقدم على المعارضة بـ57 مقعدا مقابل 47
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