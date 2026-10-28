الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: يجب بذل كل الجهود لتجنّب انتخابات جديدة وأتوقّع من الجميع التحلّي بالانفتاح

الرئيس عون: نشكر كل الجهود التي بذلت لاسيما من جانب الولايات المتحدة الاميركية بقيادة الرئيس ترامب والجهود الدولية التي أدت الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية