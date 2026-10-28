480 ألف صوت قد تغيّر النتائج.. ما سرّ المظاريف المزدوجة؟

وأعلنت المركزية أن التقديرات الأولية تشير إلى وصول عدد هذه المظاريف إلى نحو 480 ألفاً، ما يمنحها أهمية خاصة في ظل تقارب النتائج بين المعسكرين.

وتُستخدم هذه الآلية لتمكين الناخبين الذين يتعذّر عليهم الاقتراع في مراكزهم المعتادة، ومن بينهم الجنود والسجناء والمرضى، من الإدلاء بأصواتهم، عبر وضع ورقة الاقتراع في ظرف سري داخل ظرف ثانٍ يحمل بيانات الناخب، للتحقق من هويته ومنع التصويت المزدوج.

وقد تؤدي نتائج فرز هذه الأصوات إلى تعديل حصص بعض الأحزاب، وبالتالي التأثير في فرص المعسكرات السياسية لتشكيل أغلبية برلمانية، تبلغ 61 مقعداً من أصل 120 في