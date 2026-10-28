الخارجية الاميركية: وجود سوريا مستقرة وذات سيادة لا تشكل تهديدا لجيرانها أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي

سلام: قطر ستتولّى التمويل والتنفيذ والتشغيل لمشروع الكهرباء من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة مسبقة وهذا أمر بالغ الأهمية في الظروف التي نمر بها