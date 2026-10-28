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أكسيوس: السماح لنتنياهو بالبقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات المقبلة قد يؤدي لهزيمة المعارضة
2026-10-28 | 11:49
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أكسيوس: السماح لنتنياهو بالبقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات المقبلة قد يؤدي لهزيمة المعارضة
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أكسيوس: السماح لنتنياهو بالبقاء رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات المقبلة قد يؤدي لهزيمة المعارضة
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