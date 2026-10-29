الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟

بحلول الساعة 0044 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4039.26 دولارا للأوقية (الأونصة) واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠الأول عند 4051 دولارا.

وحافظ الدولار على قوته مما زاد من تكلفة الذهب المسعر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.