هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تريد الحصول على موافقة ترامب لاستهداف منشآت الطاقة في إيران

الرئيس عون: لبنان يقف إلى جانب الأردن ملكاً وقيادة وشعباً ونقدر المواقف الوطنية الحكيمة التي صدرت عن العاهل الأردني والتضامن الشعبي الواسع مع ابناء البلدة التي استهدفها الاعتداء الآثم