القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: نتنياهو يجتمع مع بن غفير في محاولة لعرقلة تشكيل معسكر التغيير حكومة أقلية

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد انخفاضها بأكثر من واحد في المئة في الجلسة الماضية ​إذ أدى استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد ‌التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس، بحسب وكالة "رويترز".

