قائد القيادة المركزية الأميركية: قوات الحرس الثوري لم تعد موجودة في مضيق هرمز بعد أن كانت تراقبه لعقود

أفادت وكالة (إرنا) الايرانية بأن الوفد القطري الذي يترأسه المستشار الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل إلى طهران للقاء كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ومناقشة "العلاقات الثنائية بين إيران وقطر وكذلك التطورات الإقليمية".وتأتي الزيارة غداة معلومات نشرتها وسائل إعلام إيرانية بأن طهران تلقّت رسالة من نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس موجّهة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد انخفاضها بأكثر من واحد في المئة في الجلسة الماضية إذ أدى استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس، بحسب وكالة "رويترز".