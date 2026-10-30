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وزير خارجية ألمانيا: معظم دول مجموعة الـ20 تتفق معنا بضرورة جلوس إيران إلى طاولة التفاوض ووقف هجمات الحوثيين
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وزير خارجية ألمانيا: معظم دول مجموعة الـ20 تتفق معنا بضرورة جلوس إيران إلى طاولة التفاوض ووقف هجمات الحوثيين
الشرق الأوسط والعالم
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