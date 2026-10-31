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الشرق الأوسط والعالم

22 ساعة في طهران.. تحرك قطري وضغوط إسرائيلية على ترامب

2026-10-31 | 00:46
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22 ساعة في طهران.. تحرك قطري وضغوط إسرائيلية على ترامب
22 ساعة في طهران.. تحرك قطري وضغوط إسرائيلية على ترامب


ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن وسطاء قطريين أجروا محادثات استمرت لأكثر من 22 ساعة في العاصمة الإيرانية طهران، بهدف تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.


وأشار الموقع إلى أن المحادثات ستتواصل في الدوحة السبت، لافتاً إلى أن الوسطاء القطريين كانوا على اتصال مستمر بالبيت الأبيض، في إطار مساعٍ للتوصل خلال أيام إلى اتفاق يتضمن خطوات متبادلة تعيد واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر دبلوماسي قوله إن المحادثات أحرزت تقدماً إيجابياً، وإن الجهود لا تزال مستمرة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

في المقابل، أفاد الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن واشنطن تشترط تقديم إيران تنازلات في الملف النووي لاستئناف المفاوضات، فيما تطالب طهران برفع الحصار والإفراج عن أموالها أولاً قبل العودة إلى المحادثات.

وبحسب "أكسيوس"، يقترح الوسطاء إتاحة تفتيش المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، مقابل تخفيف بعض العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأشار الموقع إلى وجود تباين داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين مؤيدين لاستئناف المفاوضات مع طهران، وآخرين يدعون إلى تنفيذ مزيد من الضربات ضد إيران.

كما أفاد "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على ترامب لشن عملية عسكرية مشتركة ضد إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.


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